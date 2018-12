Ds. A. Visser 40 jaar predikant

Ds. A. Visser, hervormd zendingspredikant in Zimbabwe, staat donderdag 40 jaar in het ambt van predikant.

Aalt Visser werd op 19 november 1953 in Urk geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1978 predikant in Nieuwland en Oosterwijk. Daarna stond hij in Wierden (1983), Putten (1987), Voorthuizen (1992) en Apeldoorn (1998). Van 2007-2012 was hij theologisch docent in Zimbabwe, in dienst van de Gereformeerde Zendingsbond. Vanaf 2012 diende hij de hervormde gemeente te Garderen. Ook was hij vanaf 2013 verbonden aan de protestantse wijkgemeente Sion in Bussum. In 2017 vertrok ds. Visser opnieuw naar Zimbabwe om de kerk daar te ondersteunen met de ontwikkeling van een missionair programma.