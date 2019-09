Ds. A. Vermeij 25 jaar predikant

Ds. A. Vermeij herdenkt zaterdag dat hij 25 jaar geleden bevestigd is als predikant in de Gereformeerde Gemeenten.

Abraham Vermeij werd op 14 mei 1955 in Klundert geboren. Hij was werkzaam in de aardappelen-, groente- en fruithandel. In 1988 werd hij evangelist in Emmen.

In 1990 werd Vermeij toegelaten tot de studie aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam. In 1994 werd hij als predikant in Zwijndrecht bevestigd. Daarna stond hij in Elspeet (2001) en in Nieuw-Beijerland (2007). Sinds 2017 is hij verbonden aan de gereformeerde gemeente van Oosterend, Texel.

Ds. Vermeij doet intrede in gg Oosterend

Jonge Nieuw-Beijerlanders schrikken soms van Rotterdam

https://www.digibron.nl/search/detail/012dfcfd48cffffe4b291f66/curatorium-geref-gem-laat-viertal-theol-studenten-toe/12