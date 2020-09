Ds. A. van Vuuren, hervormd emeritus predikant, stond donderdag veertig jaar in het ambt.

Aart van Vuuren werd geboren op 2 november 1948 in Rotterdam. Ds. Van Vuuren was predikant in Kamerik (1980), Alblasserdam (1985), Zoetermeer (1990), Barendrecht (1999) en Amstelveen (2007). Hij ging in 2013 met emeritaat.