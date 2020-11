Ds. A. van Haarlem, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 8 november overleden.

Aart (Arie) van Haarlem werd geboren op 9 juli 1929 in Leiden. Hij studeerde theologie in zijn geboorteplaats en werd in 1955 hervormd predikant in Nieuw- en Sint Joosland. Daarna stond hij in Waddinxveen (1965) en in Groningen (1969).

Ds. Van Haarlem ging in 1992 met emeritaat.

Hij promoveerde in 1961 op ”Incarnatie en verlossing bij Athanasius”.