Ds. A. van der Maarl (CGK) 25 jaar predikant

Ds. A. van der Maarl, predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat maandag 25 jaar in het ambt.

Aart van der Maarl werd geboren op 6 maart 1962 in Nieuw-Vennep. Hij studeerde theologie in Utrecht en Apeldoorn en werd in 1993 predikant in Mussel. Daarna was hij missionair predikant, onder meer als stafmedewerker van IFES-Nederland, voor het werk onder buitenlandse studenten in Nederland (1998). Sinds 2008 is hij verbonden aan Eindhoven.

