Ds. A. van de Bovekamp neemt beroep aan naar cgk Scherpenzeel

Ds. A. van de Bovekamp, predikant van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) te Veenendaal (Bethel), heeft het beroep aangenomen dat de cgk in Scherpenzeel op hem had uitgebracht.

Hij bedankte voor het beroep dat werd uitgebracht door de cgk te Enschede-West.

Sinds juni 2008 is ds. Van de Bovekamp verbonden als predikant aan de cgk te Veenendaal (Bethel).

Eerder diende hij in 2002 de cgk te Mussel.

De cgk te Scherpenzeel was sinds het vertrek van ds. A. C. van der Wekken in juni 2015 vacant.

