Ds. A. van Cappellen ter aarde besteld

Op begraafplaats Schootmanshof in Putten vond maandag de begrafenis plaats van ds. A. van Cappellen.

De 90-jarige predikant overleed op 11 december. Ds. Van Cappellen was vanaf 1977 als hulpprediker en vanaf 1987 tot 1994 als predikant verbonden aan de hervormde gemeente Putten.

Tijdens de dienst van Woord en gebed in de Oude Kerk sprak de oudste zoon van ds. Van Cappellen een in memoriam uit. De dienst werd geleid door wijkpredikant ds. H. Markus. Hij mediteerde met name vanuit Psalm 118:17: „Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de Heere vertellen.” „Woorden die voor de overledene enkele jaren geleden van betekenis werden vlak voor een risicovolle operatie”, aldus ds. Markus.