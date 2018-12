Ds. A. van Cappellen (PKN) overleden

Ds. A. van Cappellen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is dinsdag overleden.

Arie van Cappellen werd op 10 november 1928 in Krimpen aan den IJssel geboren. Hij volgde na de catechetenleergang in Zeist een hulppredikerscursus en werd op 31 juli 1977 bevestigd als hulpprediker. Via de overgangsbepaling voor hulppredikers werd ds. Van Cappellen in 1987 hervormd predikant te Putten. Hij diende deze gemeente tot zijn emeritaat in 1994. Na zijn emeritaat verleende ds. Van Cappellen bijstand in het pastoraat in de hervormde gemeenten te Rouveen, ’t Harde en Harderwijk. Ook verrichte hij pastoraat onder ouderen en begeleidde hij Bijbelstudiekringen. De begrafenis zal dinsdag plaatsvinden in Putten.

