Ds. A. T. Vergunst neemt beroep aan naar Carterton (Nieuw-Zeeland)

Ds. A. T. Vergunst, predikant in het Amerikaanse Waupun (Netherlands Reformed Congregations) heeft het beroep aangenomen dat de gemeente Carterton (Nieuw-Zeeland) op hem had uitgebracht.

Dat betekent dat ds. Vergunst (57) na zes jaar terugkeert naar zijn voormalige gemeente.

Ds. Vergunst werd op 31 augustus 1994 bevestigd als predikant van de gemeente te Kalamazoo (VS). Daarna diende hij de gemeente van Carterton (2000). Sinds 2013 is hij verbonden aan Waupun (VS).

Het is voor de gemeente Carterton de tweede keer dat zij een eigen predikant ontvangt sinds de instituering in 1979. Voor de eerste komst van ds. Vergunst waren evangelist J. J. Groen en lerend ouderling P. Bertram voorgangers in de gemeente.

