Ds. A. T. Vergunst herdenkt zaterdag dat hij 25 jaar geleden bevestigd werd tot predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

Arnoud Theodoor Vergunst werd op 22 september 1961 in Rotterdam geboren. In 1994 werd hij bevestigd in zijn eerste gemeente, Kalamazoo (VS). Zes jaar later vertrok hij naar Carterton (Nieuw-Zeeland). In 2013 ging hij naar Waupun (VS). Vorige maand nam hij opnieuw een beroep aan naar Carterton.