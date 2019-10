Ds. A. P. Muilwijk neemt beroep aan naar Ouddorp

Ds. A. P. Muilwijk heeft het beroep aangenomen dat de hersteld hervormde gemeente te Ouddorp op hem had uitgebracht.

De predikant is nu verbonden aan de gemeente te Loon op Zand. Hij stond in zijn tweede gemeente sinds 2013. In 2007 werd hij als kandidaat bevestigd in de hersteld hervormde gemeente in Oosterwolde.

De gemeente te Ouddorp, die kerkt in de Eben-Haëzerkerk, was vacant sinds ds. D. Zoet begin dit jaar een beroep aannam naar de gemeente te Garderen.

Ds. Muilwijk neemt afscheid van Oosterwolde

Kand. A. P. Muilwijk bevestigd in Oosterwolde