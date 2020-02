Ds. A. P. Muilwijk neemt afscheid van Loon op Zand

Ds. A. P. Muilwijk heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hersteld hervormde gemeente te Loon op Zand. De predikant bepaalde zijn gehoor bij Zefanja 3 vers 12.

Het thema van de preek was ”Een gelovig volk blijft over omdat de Heere achterblijft”. De preek werd uitgewerkt in drie punten: een overblijvend volk, een arm en ellendig volk en een betrouwend volk.

De vertrekkende predikant werd namens de kerkenraad, kerkvoogdij en gemeente toegesproken door ouderling J. A. Braspenning. Na dit dankwoord werd ds. Muilwijk en zijn gezin toegezongen uit Psalm 121:4.

Ds. Muilwijk heeft de gemeente Loon op Zand bijna zeven jaar gediend en zal volgende week in de hersteld hervormde gemeente te Ouddorp bevestigd worden.