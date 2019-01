Ds. A. N. Doornhein, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 16 januari overleden.

Adrianus Nicolaas Doornhein werd geboren op 29 juni 1934 in Den Haag. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1962 hervormd predikant in Engwierum. Daarna stond hij in Markelo (1966), Amsterdam-Watergraafsmeer (1976) en Winterswijk (1982). Ds. Doornhein ging in 1997 met emeritaat.