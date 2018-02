Ds. A. M. Kalkman (PKN) overleden

Ds. A. M. Kalkman, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 17 februari overleden.

Adriaan Marie Kalkman werd geboren op 6 maart 1935 in Katwijk aan Zee. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1963 hervormd predikant in Oosterhout-Slijk-Ewijk. Daarna stond hij in Eibergen (1967). In 1972 werd hij vlootpredikant. Vervolgens was hij verbonden aan Anna Paulowna en Wieringerwerf (1976) en Amstelveen, als geestelijk verzorger voor De Buitenhof (1980). Ds. Kalkman ging in 1995 met emeritaat.