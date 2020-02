Ds. A. M. Attema, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 9 februari overleden.

Anna Maria Attema werd geboren op 19 juni 1944 in Haarlem. Ze studeerde theologie in Utrecht en werd in 1970 hervormd predikant in Kats en Wilhelminadorp (vanaf 1977 Kats en Kortgene). Daarna stond ze in Borne (1993). Ds. Attema ging in 2008 met emeritaat.