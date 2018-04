Ds. A. Kamman, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zondag overleden.

Albert Kamman werd op 22 juni 1928 in Den Helder geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1956 hervormd luchtmachtpredikant. Na zijn emeritaat was hij van 1984 tot 1988 gemeentepredikant in Bladel.