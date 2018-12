Ds. A. K. Pronk-Lehne, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 21 december overleden.

Aud Kjellaug Lehne werd geboren op 12 september 1943 in Noorwegen. Ze studeerde theologie in haar geboorteland en werkte aanvankelijk als voorganger in de Noorse zeemanskerk in Rotterdam. In 1992 werd ze luthers predikant in Hoorn. Daarna stond ze in Edam (1998).

Ds. Pronk-Lehne ging in 2008 met emeritaat.