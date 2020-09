Ds. A. Jonker, hervormd predikant te Putten, gaat zondag met emeritaat.

Andries Jonker werd op 29 maart 1954 geboren in Veenendaal. In 1983 werd hij predikant in Schoonrewoerd. Daarna volgden Stolwijk (1987), Barendrecht (1992), Nijkerk (1998) en Baarn (2003). Hij staat vanaf 2009 in Putten, achtereenvolgens in twee verschillende wijkgemeenten.