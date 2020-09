Ds. A. Jonker neemt afscheid van hervormd Putten

Ds. A. Jonker heeft zondagmorgen afscheid genomen van wijkgemeente 4 van de hervormde gemeente in Putten. Hij gaat met emeritaat.

Ds. Jonker preekte over Johannes 10:16b: „En het zal worden één kudde en één Herder.” Er mag een verlangen zijn naar de wederkomst van onze Heere Jezus Christus, want dan zullen we allen weer één kudde zijn van Hem, aldus ds. Jonker. De scheidende predikant werd toegesproken door C. de Vries namens de algemene kerkenraad en door zijn dochter H. Schaap-Jonker. De dienst werd afgesloten met Psalm 150:1.

Ds. Jonker blijft betrokken bij het werk in wijkgemeente 4 als bijstand in het pastoraat. Hij blijft in Putten wonen.

