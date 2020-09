Ds. A. J. van Nijen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 8 september overleden.

Auke Jelle van Nijen werd geboren in Neede op 30 november 1936. Hij werd in 1965 gereformeerd predikant in Terzool. In 1969 werd hij godsdienstleraar in Sneek. Daarna stond hij in Driebergen (1980), Naarden (1987, als geestelijk verzorger en vanaf 1990 als NCRV-pastor) en Hilversum (1997, als NCRV-pastor).

Ds. Van Nijen ging in 2001 met emeritaat.