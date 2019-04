Ds. A. J. Otter (CGK) overleden

Ds. A. J. Otter, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is donderdag op 91-jarige leeftijd overleden.

Albert Jan Otter werd op 14 april 1927 geboren in Steenwijk. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1960 predikant te Sint Jansklooster. Daarna stond hij in Deventer (1963), Dokkum (1966), Papendrecht (1971) en IJmuiden (1979). Ds. Otter ging in 1989 met emeritaat.

Verder was hij in Papendrecht godsdienstleraar en in Deventer een aantal jaren bestuurslid van de Lindeboomstichting voor het maatschappelijk werk op gereformeerde grondslag in Overijssel.

De afscheidsdienst zal woensdag plaatsvinden vanuit de Oenenburgkerk in Nunspeet.

