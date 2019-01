Ds. A. J. Mulder (PKN) overleden

Ds. A. J. Mulder, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zaterdag op 98-jarige leeftijd te Putten overleden.

Arie Jan Mulder werd geboren op 3 december 1920 in Dordrecht. Hij studeerde theologie en werd in 1956 bevestigd in de hervormde gemeente van Meteren en Est. Daarna diende hij in 1964 de gemeente van Nieuwer ter Aa. In 1986 ging hij met emeritaat. Verder was ds. Mulder vele jaren scriba van de classis Breukelen, enkele jaren preses van de classis Bommel en lid van de provinciale kerkvergadering Gelderland. De begrafenis zal vrijdag plaatsvinden te Oosterwijk (bij Leerdam).