Ds. A. J. Mensink doet intrede in hervormd Elburg

Ds. A. J. Mensink is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Elburg. Hij was predikant te Krimpen aan den IJssel. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. A. J. Kunz uit Katwijk. Tekst voor de preek was 1 Korinthe 1:8.

Tijdens de intrededienst preekte ds. Mensink uit 1 Korinthe 2:2: „Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.”

Voorafgaand aan de dienst werd de predikant toegesproken door locoburgemeester H. Wessel namens de burgerlijke gemeente Elburg, door consulent ds. J. F. Schuitemaker namens de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Elburg en wijkgemeente Oost, alsook namens de classis en de werkgemeenschap van predikanten. Als laatste sprak ouderling M. C. van Dijk namens de kerkenraad.

