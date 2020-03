Ds. A. J. L. Hoogkamer, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zaterdag overleden.

Albert Jan Leonard Hoogkamer werd geboren op 19 maart 1930 in Den Haag. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1962 gereformeerd predikant in Wemeldinge. Hij was daar behalve gemeentepredikant ook schipperspredikant. Daarna stond hij in Bolnes (1966), Wagenborgen (1973) en Damwoude (1979).

Ds. Hoogkamer ging in 1991 met emeritaat.