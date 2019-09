Ds. A. Goedvree neemt afscheid van hervormd Uddel

Ds. A. Goedvree heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente in Uddel. Hij preekte over Titus 3:4-7 en 15b. Het thema luidde: ”En daarmee is alles gezegd”.

Voorafgaande aan de dienst werd ds. Goedvree toegesproken door de consulent, ds. G. Herwig uit Nunspeet, namens de bredere verbanden van de kerk. Namens de gemeente voerde ouderling J. van Vliet het woord.

Ds. Goedvree stond ruim zes jaar in Uddel. Hij wordt zondag bevestigd in de hervormde gemeente van Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld.