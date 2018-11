Ds. A. Geuze doet intrede in ggiN Gouda Gerbrandyweg

Ds. A. Geuze uit Chilliwack is dinsdagmiddag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Gouda Gerbrandyweg.

In de bevestigingsdienst ging ds. O. M. van der Tang uit Alblasserdam voor. De tekst voor de prediking was uit Psalm 92 vers 2a: „Het is goed, dat men den HEERE love.”

Het thema van de dienst was: de roeping van Gods knecht om te verkondigen: dat het noodzakelijk is om de Heere te kennen en dat het goed is om de Heere te loven.

Na de bevestiging werd ds. Geuze toegezongen psalm 119 vers 86.

’s Avonds deed ds. Geuze intrede met de tekst uit Lukas 14 vers 23b: „Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde.” Het thema van de preek was: ”Opnieuw gezonden door Christus, het Hoofd der gemeente”, met drie aandachtspunten: Christus’ zending, Christus’ bevel en Christus’ doel.

Ds. Geuze werd toegesproken door SGP-fractievoorzitter J. J. Rozendaal namens de burgerlijke gemeente, door ds. G. Clements namens de plaatselijke kerken, door ds. A. Schultink namens Classis West en door ouderling M. J. Visser namens kerkenraad en gemeente.

Beide diensten werden gehouden in het kerkgebouw van de plaatselijke gereformeerde gemeente. Ds. Geuze heeft de gemeente van Gouda Gerbrandyweg eerder gediend van oktober 2007 tot juni 2011.

