Ds. A. Dingemanse, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat deze zaterdag veertig jaar in het ambt.

Adriaan Dingemanse werd geboren op 17 februari 1950 in Oost-Souburg. Hij studeerde theologie in Utrecht en in Apeldoorn en werd in 1980 predikant in Arnhem. Daarna stond hij in Assen (1990). Van 1996 tot zijn emeritaat in 2015 was ds. Dingemanse dovenpastor voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat namens de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Ds. Dingemanse, goed af te lezen dovenpastor