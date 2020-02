Ds. A. den Hartog, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), stond op 8 februari 25 jaar in het ambt.

Arie den Hartog werd geboren op 2 november 1947. Na zijn studie theologie werd hij in 1995 predikant in de hervormde gemeente van Sint-Maartensdijk. Daarna stond hij in Kesteren (1999) en in Maartensdijk (2010). Ds. Den Hartog ging in 2013 met emeritaat.