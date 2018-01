Ds. A. den Boer (CGK) 40 jaar predikant

Ds. A. den Boer, predikant van de christelijke gereformeerde kerken in Tholen en Oud-Vossemeer, staat zaterdag 27 januari veertig jaar in het ambt.

Arie den Boer werd geboren op 17 augustus 1952 in Groot-Ammers. Hij studeerde theologie in Utrecht en Apeldoorn. In 1978 werd hij Nederlands-gereformeerd predikant in Deventer-Heino. Daarna stond ds. Den Boer in Bunschoten-Spakenburg (1983) en in Urk (1988). In 1991 werd hij beroepbaar gesteld in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij diende vervolgens de gemeente van Siegerswoude-De Wilp (1995-1997). Sinds 2004 is hij predikant in Tholen in combinatie met Oud-Vossemeer.

Het echtpaar Den Boer heeft 11 kinderen en 24 kleinkinderen.

