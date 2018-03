Op 6 maart is ds. A. C. van Beek overleden.

Albert Coenraad van Beek werd op 11 september 1933 geboren in Woerden. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werd in 1960 gereformeerd predikant in Ottoland. Daarna stond hij in Katwijk aan den Rijn (1964), Den Haag-Zuid (1969), Barneveld (1981) en Utrecht (1992).

Ds. Van Beek ging in 1997 met emeritaat. Na zijn emeritaat was hij geestelijk verzorger in Zeist (Zeisterwoude, locatie De Looborch).