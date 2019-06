Ds. A. C. Rijken (HHK) koninklijk onderscheiden

Ds. A. C. Rijken, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), is donderdagmorgen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding van ds. Rijken uit Gameren, die deze donderdag veertig jaar in het ambt staat, had plaats op het kantoor van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) in Leerdam. Ds. Rijken maakt sinds 1982 deel uit van het bestuur van de GBS. In 2016 volgde hij ds. P. Blok op als voorzitter van de stichting. Daarnaast is ds. Rijken voorzitter van het bestuur van de identiteitsraad van het Van Lodenstein College.

Burgemeester J. P. Rehwinkel van de gemeente Zaltbommel speldde de koninklijke onderscheiding op in het bijzijn van mevrouw Rijken en andere belangstellenden. Ds. Rijken werd toegesproken door de burgemeester en door ds. B. J. van Boven, predikant van de gereformeerde gemeente te Wekerom en tweede voorzitter van de GBS.