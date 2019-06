Ds. A. C. Rijken (HHK) 40 jaar predikant

Ds. A. C. Rijken, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), staat donderdag veertig jaar in het ambt.

Anne Catharinus Rijken werd geboren op 12 maart 1950 in Sprang-Capelle. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1979 in de hervormde gemeente van Hedel. Daarna stond hij in Houten (1983) en in 1997 werd hij verbonden aan Gameren. Ds. Rijken ging in 2016 met emeritaat.

Ds. Rijken maakt sinds 1982 deel uit van het bestuur van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). In 2016 volgde hij ds. P. Blok op als voorzitter van de stichting. Ook is ds. Rijken voorzitter van het bestuur van de identiteitsraad van het Van Lodenstein College.