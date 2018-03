Ds. A. C. de Kruijf, predikant van de hervormde gemeente te Haaften, heeft het beroep aangenomen dat de hervormde gemeente (wijk 5) te Rijssen op hem had uitgebracht.

Sinds september 2010 is ds. De Kruijf verbonden aan de hervormde gemeente te Haaften.

De hervormde gemeente (wijk 5) te Rijssen was sinds het vertrek van ds. C. G. Visser in juni 2017 vacant.

