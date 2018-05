Ds. A. Brons neemt beroep aan naar cgk Apeldoorn-Oost

Ds. A. Brons uit Renswoude heeft het beroep aangenomen dat de christelijke gereformeerde kerk (cgk) te Apeldoorn-Oost op hem had uitgebracht.

Voorheen was ds. Brons Israëlconsulent voor het Centrum voor Israëlstudies (CIS). Hij werd hiervoor benoemd in 2011.

Vorig jaar april werd de ds. Brons beroepbaar gesteld binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Eerder was hij predikant van de cgk te Vlissingen (1983), Zuidlaren in combinatie met Wildervank (1991) en Kampen (1997).

De cgk te Apeldoorn-Oost was sinds het vertrek van ds. J. Nutma in oktober 2014 vacant.

---

Lees ook in Digibron:

Stenen rapen in Israël - interview (Reformatorisch Dagblad, 24-03-2016)

„Kloof met Israël dieper dan overeenkomst” - Ds. A. Brons (CGK) namens CIS in Jeruzalem – interview (Reformatorisch Dagblad, 04-10-2012)

Ds. A. Brons uitgezonden naar Israël (De Wekker, 08-06-2012)

“In kerk is Israëlmoeheid zichtbaar” - Ds. Brons bemant per september luisterpost in Jeruzalem van Centrum voor Israëlstudies - interview (Reformatorisch Dagblad, 03-06-2011)

“Ik ben geen schaap met vijf poten” - Ds. A. Brons uit Kampen 25 jaar predikant (Reformatorisch Dagblad, 14-06-2008)

Ds. Brons doet intrede Kampen (Reformatorisch Dagblad, 20-10-1997)

Ds. Brons neemt afscheid van Chr. Geref. Zuidlaren (Reformatorisch Dagblad, 06-10-1997)

Ds. A. Brons doet intrede in nieuwe gemeenten (Reformatorisch Dagblad, 28-10-1991)

Afscheid ds. A. Brons van Vlissingen (De Wekker, 15-11-1991)

Ds. Brons deed intrede in Vlissingen (Reformatorisch Dagblad, 13-06-1983)