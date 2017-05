Ds. A. Broersma (CGK) vijftig jaar predikant

Ds. A. Broersma, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat vrijdag vijftig jaar in het ambt.

Alle Broersma werd geboren op 25 augustus 1939 in Leeuwarden. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1967 predikant in Goes. Daarna was hij verbonden aan Lelystad, eerst in dienst van deputaten steun aan de kerken in de IJsselmeerpolders (1976) en later als schoolpastor (1980).

Ds. Broersma ging in 2001 met emeritaat.

Lees ook in Digibron:

Ds. A. Broersma veertig jaar predikant in CGK (Reformatorisch Dagblad, 26-05-2007)

Afscheid als predikant van Lelystad (De Wekker, 29-08-1980)

Lelystad - Almere (De Wekker, 15-02-1980)

Afscheid ds. A. Broersma van Goes (De Wekker, 23-01-1976)

Bevestiging en intrede cand. A. Broersma te Goes (De Wekker, 02-06-1967)