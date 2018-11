Ds. A. Baas neemt beroep aan naar hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Ds. A. Baas, predikant van de Pauluskerk in Amstelveen, heeft een beroep aangenomen van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug.

Dat is vrijdag bekend geworden.

Ds. Baas is sinds 2014 predikant van de hervormde gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Daarvoor diende hij de hervormde Eben-Haezerkerk in Apeldoorn (2008) en de hervormde gemeenten in Alblasserdam (2002), IJsselmuiden-Grafhorst (1997), Ermelo (1993), Wapenveld (1988) en Molenaarsgraaf (1984).

Tegelijk met het aanemmen van het beroep van de gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug, bedankte ds. Baas voor het beroep dat de hervormde gemeente Broek op Langedijk op hem uitbracht.