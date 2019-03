Ds. A. Baas neemt afscheid van hervormd Amstelveen-Buitenveldert

Ds. A. Baas heeft zondagmiddag afscheid genomen als predikant van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Eben-Haëzer te Amstelveen-Buitenveldert. Hij diende de gemeente ruim vier jaar.

Voorafgaande aan de middagdienst werd ds. Baas namens de broederkring van predikanten in Amstelveen toegesproken door E. Holsappel, missionair voorganger van de Stadshartkerk, en door J. W. den Breejen, ouderling-scriba van de hervormde wijkgemeente Eben-Haëzer.

In de afscheidsdienst preekte ds. Baas over Jesaja 52:13-53:3 en 2 Korinthe 4:16-18, met als tekst Jesaja 53:1: „Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?”

Het thema voor de preek was: ”Een aangrijpende vraag ter beantwoording”.

Ds. Baas vertrekt naar de hervormde gemeente te Bodegraven.