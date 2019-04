Ds. A. Baas doet intrede in hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Ds. A. Baas is zondag bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug (wijk 2).

De bevestigingsdienst, ’s morgens, werd geleid door de zoon van ds. Baas, ds. P. Baas uit Houten. In de verkondiging stond hij stil bij 1 Korinthe 4:3-4.

In de middagdienst deed ds. Baas intrede. Voorafgaand aan deze dienst werd hij toegesproken door burgemeester C. van der Kamp namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, door ds. M. J. van Oordt namens de classis, de algemene kerkenraad en het centraal hervormd moderamen, en door diaken W. H. Nagel namens gemeente en kerkenraad. Aansluitend sprak ds. Baas woorden van begroeting. De tekst voor zijn intredepreek was Romeinen 1:11 en 12 en Romeinen 15:29.

Wijkgemeente 2 van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug was bijna drie jaar vacant na het vertrek van –wijlen– ds. P. F. Bouter, die een beroep had aangenomen naar Bergambacht. Ds. Baas diende hiervoor de hervormde wijkgemeente Eben Haëzer (b.a.) te Amstelveen-Buitenveldert.