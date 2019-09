Ds. A. B. van der Heiden 40 jaar predikant

Ds. A. B. van der Heiden is donderdag veertig jaar predikant in de Gereformeerde Gemeenten.

Arie Bastiaan van der Heiden werd geboren op 6 juni 1943 in Rotterdam. In 1975 werd hij toegelaten tot de studie aan de Theologische School in Rotterdam. Zijn docent ds. A. Vergunst bevestigde hem in 1979 als predikant in Enkhuizen. Daarna diende ds. Van der Heiden de gemeenten van Doetinchem (1984), Utrecht (1993), Oostkapelle (2001) en Benthuizen (2004). Ds. Van der Heiden ging in 2013 met emeritaat.

