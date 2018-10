Ds. A. B. van Campen neemt afscheid van hervormde gemeente Poederoijen

Ds. A. B. van Campen heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hervormde gemeente van Poederoijen en Loevestein.

De predikant verkondigde het Evangelie uit Mattheüs 13:44, over de schat in de akker. Het thema was: ”Waar alles bij verbleekt...”. Ds. Van Campen werd toegesproken door locoburgemeester A. C. Bragt van de gemeente Zaltbommel, door consulent ds. B. A. Belder uit Brakel en door ouderling G. Hak. Daarna werd de predikant en zijn gezin Psalm 134:1 en 3 toegezongen. Ds. Van Campen vertrekt naar Hazerswoude-Dorp.