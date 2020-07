Ds. A. A. Brugge voorzitter stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Ds. A. A. Brugge is sinds maandag de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht.

De predikant van de gereformeerde gemeente te Doetinchem volgt hiermee de vorig jaar teruggetreden voorzitter ds. C. Sonnevelt op.

Ds. J. C. den Ouden, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Sint-Maartensdijk, is tweede voorzitter van de stichting geworden.

De stichting zet zich in om gereformeerde geschriften van onder meer de puriteinen in het Duits te vertalen en uit te geven. Zo werd recent het boek ”Krommingen in het levenslot” van Thomas Boston vertaald.