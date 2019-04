Ds. A. A. Brugge wordt per 1 mei hoofdredacteur van Daniël, het jongerenblad van de Gereformeerde Gemeenten.

Hij volgt ds. G. W. S. Mulder op, die tot 1 januari hoofdredacteur van Daniël was. Dat maakte de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) maandag bekend.

Ds. Brugge is sinds 2001 predikant in de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeente van Scherpenisse, Dordrecht, Ede en Lethbridge (Canada). In januari nam hij het beroep van Doetinchem aan, waar hij deze maand bevestigd zal worden.