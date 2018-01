Ds. A. A. A. E. A. Voerman (PKN) overleden

Ds. A. A. A. E. A. Voerman, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 24 december overleden.

Anthony Alexander Adolf Eugène Alfonso Voerman werd geboren op 5 maart 1921 in Utrecht. Hij ging na een voltooide rechtenstudie theologie studeren in zijn geboortestad. In 1954 werd hij hervormd predikant voor de Oecumenische hulpverlening in Spanje. Daar werkte de predikant onder meer als docent-directeur voor het Seminarie van de Spaanse Evangelische Kerk in Madrid. Vervolgens was hij legerpredikant (1956) en studentenpredikant in Amsterdam (1961). In 1965 ging ds. Voerman terug naar Defensie, nu als luchtmachtpredikant. Na zijn functioneel leeftijdsontslag (pensioen) bij de krijgsmacht (1976) was hij geestelijk verzorger voor de lutherse gemeente in Amsterdam (1986-1989).