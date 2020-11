Ds. Æ. van der Woude (PKN) overleden

Ds. Æ. van der Woude, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 14 november overleden.

Æbele van der Woude werd geboren op 27 maart 1926 in Jislum. Hij werd in 1959 gereformeerd predikant in Borne. Vervolgens stond hij in Lisse (1966) en in Maassluis (1971). Daarna was hij verbonden aan Delft, eerst als ziekenhuispredikant voor het Bethelziekenhuis (1974), toen als godsdienstdocent in Spijkenisse (1978) en vervolgens opnieuw als ziekenhuispredikant (1979).

Ds. Van der Woude ging in 1987 met emeritaat.