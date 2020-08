Druk op Iraanse bekeerlingen neemt toe

De vervolging van christelijke bekeerlingen in Iran neemt toe. In de afgelopen weken vonden tientallen huiszoekingen plaats en werden 35 christenen gearresteerd.

Begin augustus kregen vier bekeerlingen gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar vanwege „het verspreiden van zionistisch christendom” en „handelingen tegen de staatsveiligheid.” Ook zijn er willekeurige arrestaties en dient er een extreem hoge borgsom betaald te worden, aldus de Duitse mensenrechtenorganisatie IGFM maandag.

„Willekeurige arrestaties en absurde eisen zijn bedoeld om de slachtoffers en hun families verder onder druk zetten en vooral bekeerlingen te straffen”, aldus Martin Lessenthin, voorzitter van IGFM.

Hij zegt zich grote zorgen te maken over de „escalatie van de vervolging van religieuze gemeenschappen in Iran.” Volgens Lessenthin is de onderdrukking te wijten aan de groeiende angst van het regime voor kritiek.