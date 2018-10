Drs. Christien Crouwel nieuwe algemeen secretaris Raad van Kerken

Drs. Christien Crouwel is benoemd tot nieuwe algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Dat heeft de Raad van Kerken woensdagmiddag bekendgemaakt.

Drs. Crouwel (53) is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Haar benoeming gaat in per januari.

De nieuwe algemeen secretaris volgt ds. Klaas van der Kamp op, die classispredikant werd in de Protestantse Kerk in Nederland. Tot het aantreden van de nieuwe algemeen secretaris is drs. Hillie van der Streek interim-secretaris van de Raad van Kerken.

Drs. Crouwel studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was predikant in Boxmeer-Vierlingsbeek, woonde en werkte daarna enkele jaren vanuit Braunschweig (Duitsland) en was predikant in Nuenen. Op dit moment is zij als pastor in dienst van de Stichting Drugspastoraat in Amsterdam. Eerder was zij werkzaam als redacteur bij de omroep IKON. Ook was ze redactielid van het oecumenisch maandblad Open Deur.

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van achttien kerkgenootschappen en bestaat dit jaar 50 jaar.