Drie religies op zoek naar geluk en liefde

Wat hebben moslim, christen en Jood gemeen? Ze zijn volgens de Israëlische kunstenaar Eran Shakine allen op weg naar geluk en de liefde van God. Maar wie van hen de waarheid vertegenwoordigt, laat hij in het midden.

Zijn tekeningen vormen de basis van de expositie ”A Muslim, a Christian and a Jew” in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, een voormalige rooms-katholieke schuilkerk in de Amsterdamse binnenstad. In ruim veertig tekeningen en schilderijen laat de kunstenaar op soms humoristische en ludieke wijze de zoektocht van drie grote wereldgodsdiensten zien: de islam, het christendom en het Jodendom.

Geluk

Eran Shakine (1962) werd in Israël geboren als zoon van een Franse vader en een Hongaarse moeder. Zij overleefden beiden de Holocaust, de moord op miljoenen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, en vertrokken naar Israël. Na in Parijs, Londen en New York te hebben gewoond, werkt en woont Eran Shakine tegenwoordig in Tel Aviv. Zijn tekeningen en schilderijen zijn opgenomen in permanente collecties van diverse musea in de gehele wereld.

Hij wil met zijn tekeningen en met humor geladen schilderingen iets verwoorden van waar het volgens hem alle mensen om te doen is: gelukkig worden. „Als je de mens ontdoet van alles wat hen onderscheidt”, aldus Shakine, „hebben we allemaal dezelfde basisbehoefte: we willen allemaal gelukkig zijn.”

Hemelpoort

Zijn drie figuren, die door de negentiende-eeuwse kledij er hetzelfde uitzien, helpen elkaar tijdens hun reis op zoek naar „Gods liefde.”

De figuren hebben iets stripachtigs. Diepzinnige theologische en filosofische vragen worden vereenvoudigd. „Smaakmaker” van de tentoonstelling is volgens een medewerker van het museum de tekening ”A muslim, a christian and a jew knocking on heaven’s door”. Een moslim, een christen en een Jood staan voor de hemelpoort en kloppen aan.

Antwoord

Shakine geeft echter geen antwoord op de vraag welke religie waar is. Hij laat zien hoe vertegenwoordigers van drie religies een gezamenlijke zoektocht ondernemen naar God. Ze zijn soms in gesprek, maar kijken vaak langs elkaar heen, of ze zijn haastig op weg – ja, waarheen? Soms luisteren ze naar ”moeder aarde”, maar ook daar blijft het verlossende antwoord ongewis.

In een begeleidend boek bij de expositie schrijft rabbijn Edward van Voolen dat moslim, christen en de Jood dezelfde geschiedenis delen, namelijk die teruggaat op Abraham. Daarom behoren ze tot één familie en lijken ze op elkaar. „Typisch voor hen is dat ze er van houden om te discussiëren, met elkaar te strijden en zich weer met elkaar te verzoenen. Ieder vertelt zijn of haar geschiedenis op zijn of haar eigen manier.”

De tentoonstelling ”A Muslim, a Christian and a Jew” is tot en met 13 oktober te zien in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam.