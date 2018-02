Tien Brabantse monumenten krijgen samen ruim 3 miljoen euro restauratiesubsidie van de provincie. Dat meldde Toekomst Religieus Erfgoed woensdag.

De subsidie gaat onder andere naar de Sint-Janskerk in Den Bosch (foto; ruim 248.000 euro), de Maria Magdalenakerk in Geffen (237.000 euro), de Grote Kerk in Breda en de Bartholomeüskerk in Waspik. Het geld is bedoeld voor de restauratie en instandhouding van rijksmonumenten.