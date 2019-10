Drie leiders van de christelijke natuurbeweging A Rocha zijn maandag in Zuid-Afrika bij een verkeersongeluk om het leven gekomen.

De slachtoffers zaten in een auto die te water raakte in Port Elizabeth, melden lokale media. Het betreft medeoprichter Miranda Harris, bestuursvoorzitter Chris Naylor en zijn echtgenote Susanna. Peter Harris, die ook in de auto zat, en de bestuurder van het voertuig raakten gewond.

A Rocha werd ruim 35 jaar geleden gesticht door Peter en Miranda Harris.