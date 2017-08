Drie kerken in Kampen in verbouwing

In Kampen worden deze zomer drie kerken verbouwd. Het werk moet in september klaar zijn, aldus dagblad de Stentor.

De Broederkerk heeft inmiddels een verbouwing ondergaan. Dit gebouw wordt de thuishaven van de hervormde wijkgemeente B, die per 10 september de Bovenkerk verlaat. Op dit moment wordt er gewerkt in de Westerkerk, waarin wijk A en de gereformeerden in Kampen Noord al samen kerken. In de Westerkerk worden de keuken en de sanitaire voorziening opnieuw ingericht. Er komt een aparte jeugdruimte en de zalen worden geschilderd. Binnenkort krijgt het orgel een onderhoudsbeurt. In de kerkzalen komen nog beeldschermen.

Ook de Open Hof in Kampen wordt verbouwd. Het liturgisch centrum verhuist naar de hervormde gemeente van Kamperveen.